Общественники призвали наделить добровольцев СВО новым видом формы

За добровольцами СВО следует закрепить право на получение парадного обмундирования, которое будет выдаваться бесплатно, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, это поможет визуально отличить таких граждан от кадровых военных, сохранив при этом торжественный стиль одежды.

«Ветераны России» направили обращение в Минобороны РФ и правительство с предложением закрепить за ветеранами и инвалидами из числа добровольцев СВО право на бесплатное получение парадного обмундирования. Сегодня они наравне с кадровыми военными выполняют важнейшие задачи в ходе СВО, однако на торжественных мероприятиях вынуждены появляться в полевой или повседневной форме. Введение нормы о бесплатной парадной форме станет важным шагом в признании их вклада в защиту страны. Это поможет визуально отличить добровольцев от кадровых военных, но при этом сохранить торжественность и единый стиль военной формы, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что в предлагаемое парадное обмундирование планируется включить специальные отличительные элементы. По его словам, речь идет о нашивках, шевронах или нагрудных знаках добровольческих формирований.

В парадное обмундирование для добровольцев СВО должны быть включены нашивки, шевроны или нагрудные знаки добровольческих формирований, а также специальные элементы — цветовые акценты или символика, отражающая принадлежность к добровольческим подразделениям, — резюмировал Резяпов.

Ранее Госдума приняла закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Законопроект был одобрен в ходе пленарного заседания во втором и третьем, окончательном чтении.