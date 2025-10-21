Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 13:28

Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, законопроект был одобрен в ходе пленарного заседания во втором и третьем окончательном чтении.

Документ устанавливает для указанной категории граждан право на получение полного объема социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 16 федерального закона «О ветеранах». Мера направлена на реализацию принципа социальной справедливости и усиление соцгарантий для участников СВО, отметили в Госдуме.

Закон также распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, выполнявших задачи в составе спецподразделений воинских частей во время СВО. Кроме того, к категории инвалидов боевых действий будут отнесены те, кто получил инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, приобретенных при исполнении обязанностей.

Ранее Центр переподготовки ветеранов университета «Синергия» сообщил, что наибольшей популярностью среди ветеранов СВО пользуются профессиональные направления юриспруденции, управления, психологии и робототехники. Сейчас в центре бесплатно обучаются 10 тыс. участников СВО.

Госдума
законы
ветераны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форварда «Зенита» в жесткой форме призвали перестать играть в компьютер
Назван фактор, осложняющий полное освобождение Херсонской области
Курская область сократила число министерств
Налет БПЛА на многоэтажку, 20 убитых, госизмена: ВСУ атакуют РФ 21 октября
Зарезавший режиссера Политика убийца попал на камеры видеонаблюдения
Российская армия перехватила умную бомбу ВСУ
Общественник рассказал, куда жаловаться при навязывании услуг в клиниках
Петербургские «каскадеры» зарабатывали миллионы на фейковых авариях
Экс-зампред ЦБ опроверг слухи о кризисе в банковском секторе
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, выброшенной из окна отцом
«Не предавал себя»: Бурляев о личности и творчестве режиссера Михалкова
«Похоже, поехала крыша»: Зеленского высмеяли за попытки попасть в Будапешт
Судебные приставы закрыли дело Галкина по налогам
Платформу поддержки молодых независимых музыкантов запустили в России
В Госдуме поставили точку в споре, симпатичен ли Зеленский Трампу
Медики спасли жизнь годовалой девочке, на которую упал шкаф
Топ продуктов, которые нужно есть в октябре, и 9 рецептов из них
В России могут пересмотреть минимальную пенсию
Стало известно, как в России изменились цены на комнаты
Принца Эндрю решили лишить титула
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.