Госдума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев

Госдума приняла закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий добровольцам, заключившим контракт с Министерством обороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года. Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, законопроект был одобрен в ходе пленарного заседания во втором и третьем окончательном чтении.

Документ устанавливает для указанной категории граждан право на получение полного объема социальной поддержки в соответствии с пунктом 1 статьи 16 федерального закона «О ветеранах». Мера направлена на реализацию принципа социальной справедливости и усиление соцгарантий для участников СВО, отметили в Госдуме.

Закон также распространяет статус ветерана боевых действий на добровольцев, выполнявших задачи в составе спецподразделений воинских частей во время СВО. Кроме того, к категории инвалидов боевых действий будут отнесены те, кто получил инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, приобретенных при исполнении обязанностей.

Ранее Центр переподготовки ветеранов университета «Синергия» сообщил, что наибольшей популярностью среди ветеранов СВО пользуются профессиональные направления юриспруденции, управления, психологии и робототехники. Сейчас в центре бесплатно обучаются 10 тыс. участников СВО.