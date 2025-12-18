Новый год-2026
Система СберТройки может начать работать в городах Сибири и Дальнего Востока

Систему безналичной оплаты проезда хотят запустить во Владивостоке и Красноярске

Компания «СберТройка» планирует внедрить современные технологии и передовые решения столицы в транспорт Владивостока и Красноярска, рассказала в беседе с NEWS.ru директор компании по маркетингу Елена Малясова. По ее словам, за пять лет работы с московской билетной системой интегрирован транспорт 33 регионов.

Система уже работает в Приморском крае, но планируется также запуск во Владивостоке. В Сибири безналичной оплатой активно пользуются в транспорте Новосибирска, но будем запускать сервис также в Красноярске, — заявила Малясова.

СберТройка начинала свою деятельность, когда почти в каждом регионе уже была действующая билетная система, добавила Малясова. По ее словам, сегодня компания демонстрирует высокую динамику подключения регионов: удобство безналичной оплаты проезда доступно 65 млн россиян. Система СберТройки также присутствует в Луганске.

В СберТройке также рассказали, что в системе ежедневно фиксируется свыше трех миллионов безналичных транзакций, совершенных пассажирами в регионах. Терминалами и валидаторами СберТройки в регионах оборудованы свыше 17 тыс. единиц пассажирского транспорта.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет испытания новый российский автобус среднего класса ПАЗ Citymax 9. Модель отличается повышенной комфортностью и современной планировкой салона.

