Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 15:11

Следующая часть легендарной японской игры может быть про Россию

Продюсер Окамото: действие новой части Silent Hill могут перенести в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новая часть серии игр Silent Hill после японских локаций будет исследовать новые страны, чтобы черпать вдохновение в местных фольклорах и культурных страхах, заявил продюсер франшизы Мотои Окамото в интервью изданию Inverse. По его словам, местом действия новой части игры может оказаться Россия, Италия или Южная Корея.

Например, в Центральной или Южной Америке мы могли бы обратиться к более местным, шаманским верованиям и посмотреть, как это связано. Но мы также могли бы попытаться расширить наши горизонты и изучить другие регионы, такие как Россия, Италия или Южная Корея, потому что во всех этих областях существуют свои уникальные системы верований, — поделился Омамато.

Ранее сообщалось, что последний проект студии — Silent Hill f — уже успел получить 87 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic. В Steam 85% из 133 отзывов носят положительный характер — пользователи отмечают мощную атмосферу, качественную графику на Unreal Engine 5 и стабильную работу даже на средних системах. Критики особенно выделяют проработанный сюжет, соответствующий канонам серии.

Япония
игры
хорроры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт коварный замысел Евросоюза в конфискации российских активов
«Увидим все»: экс-депутат Рады о продолжении публикаций пленок Миндича
Секс-просветительница получила солидный срок за фейки об армии
«Я в шоке»: блогер Эрик Давидович впервые стал отцом
Тематический поезд в честь 20-летия RT запустили в метро Москвы
Лавров рассказал, что его поразило в фон дер Ляйен
Какие льготы по ипотеке будут действовать в январе 2026 года
Военэксперт рассказал, какую нишу в системе ПВО России займут FPV-дроны
Производителя игрушек посадили на пять лет за мошенничество с субсидиями
Подмосковные ежи не нашли снега и отправились по помойкам
Макрон призвал ЕС найти решение по использованию российских активов
Садовый забор помог полицейским задержать грабителя
Названы самые дорогие звезды России: кто оказался на первом месте?
Учительница пыталась совратить 11-летнего мальчика и попалась с поличным
В Госдуме оценили идею запустить базу номеров мобильных устройств
«Воровской сходняк»: в СВОП раскритиковали разговоры об изъятии активов РФ
Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену
Политолог ответил, почему Зеленский может скоро принять мирные условия РФ
Пользователи «Одноклассников» определили лучший контент 2025 года
Уход из КС, обвинения в изнасиловании, иноагенты: как живет Барщевский
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку
Общество

Салат «Подкова» на удачу в 2026 году: без слоев — все смешал и красиво уложил на тарелку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.