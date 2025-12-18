Следующая часть легендарной японской игры может быть про Россию Продюсер Окамото: действие новой части Silent Hill могут перенести в Россию

Новая часть серии игр Silent Hill после японских локаций будет исследовать новые страны, чтобы черпать вдохновение в местных фольклорах и культурных страхах, заявил продюсер франшизы Мотои Окамото в интервью изданию Inverse. По его словам, местом действия новой части игры может оказаться Россия, Италия или Южная Корея.

Например, в Центральной или Южной Америке мы могли бы обратиться к более местным, шаманским верованиям и посмотреть, как это связано. Но мы также могли бы попытаться расширить наши горизонты и изучить другие регионы, такие как Россия, Италия или Южная Корея, потому что во всех этих областях существуют свои уникальные системы верований, — поделился Омамато.

Ранее сообщалось, что последний проект студии — Silent Hill f — уже успел получить 87 баллов из 100 на агрегаторе OpenCritic. В Steam 85% из 133 отзывов носят положительный характер — пользователи отмечают мощную атмосферу, качественную графику на Unreal Engine 5 и стабильную работу даже на средних системах. Критики особенно выделяют проработанный сюжет, соответствующий канонам серии.