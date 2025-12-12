Вышел трейлер Resident Evil Requiem

На ежегодной церемонии The Game Awards 2025 компания Capcom представила новый трейлер Resident Evil Requiem. Студия подтвердила, что легендарный герой серии Леон Кеннеди станет вторым полноценным протагонистом предстоящего хоррора.

Разработчики пояснили, что геймплей за Леона будет сосредоточен на экшене. Герой будет расправляться с зомби при помощи огнестрельного оружия, топора и даже бензопилы. В то же время секции за второго героя, аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, будут более медлительными и хоррорными, сохраняя традиционную для серии атмосферу ужаса.

По сюжету Леон Кеннеди начнет свое новое дело с расследования загадочного трупа в заброшенном отеле, где его пути пересекутся с Грейс Эшкрофт. Герои постепенно выйдут на «скрытую правду» об ужасном инциденте, произошедшем в Раккун-Сити в 1998 году. Интересным дополнением стало объявление о коллаборации с Porsche, благодаря которой Леон будет управлять автомобилем Porsche Cayenne Turbo GT.

Релиз запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра станет доступна на большинстве современных платформ, включая ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S.

Ранее фэнтезийная ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 одержала победу на престижной премии The Game Awards 2025. Проект получил высшую награду «Игра года» и победил в восьми других ключевых номинациях.