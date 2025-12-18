В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле

В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле МИД: Россия рассчитывает на прагматичный подход к ситуации с Венесуэлой

Россия рассчитывает, что администрация президента США Дональда Трампа не допустит роковой ошибки в ситуации вокруг Венесуэлы, говорится в заявлении МИД РФ. В министерстве констатировали «непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности».

Рассчитываем, что администрация Д. Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария, — говорится в сообщении.

В МИД России уточнили, что односторонний характер решений вызывает тревогу. Такие меры создают угрозу международному судоходству, уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

Трамп в своем рождественском обращении к народу не упомянул напряженность вокруг Венесуэлы. Речь его была довольно короткой. Трамп говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике в США в целом.