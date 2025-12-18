Трамп в своем обращении проигнорировал Венесуэлу

Американский президент Дональд Трамп в своем рождественском обращении к народу не упомянул напряженность вокруг Венесуэлы. Трансляция его выступления шла на YouTube-канале Assosiated Press.

При этом речь его, как стало ясно из видеозаписи, была довольно короткой. Трамп говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике в США в целом.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

До этого глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.