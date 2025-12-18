Новый год-2026
18 декабря 2025 в 15:10

Пьяный муж до смерти забил жену метлой

В Таиланде пьяный мужчина избил жену до смерти с помощью метлы

Полиция Тайланда Полиция Тайланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Таиланде на острове Пхукет пьяный местный житель избил свою жену метлой в арендованной квартире, сообщает местное издание The Thaiger. 51-летнюю женщину срочно госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно — она умерла в результате полученных травм.

Инцидент произошел 17 декабря. Медперсонал сообщил полиции о поступлении в больницу женщины в тяжелом состоянии, которая, по предположениям врачей, получила травмы в результате домашнего насилия. Правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что женщину избил ее пьяный 54-летний муж.

Подозреваемый признался в совершении преступления. Он пояснил, что выпивал вместе с женой, когда между ними внезапно завязался горячий спор. Он заявил, что потерял контроль и напал с метлой на супругу. Закончив избивать женщину, он спокойно лег спать, даже не подумав позвонить в скорую помощь.

Мужчина решил обратиться к медикам за помощью лишь утром 17 декабря, когда обнаружил жену в бессознательном состоянии. Тело женщины было полностью покрыто многочисленными синяками. При этом после звонка в скорую он спокойно отправился на работу.

Обыскав квартиру, полиция обнаружила в картире сломанную метлу, с которой мужчина напал на женщину. Предмет изъяли в качестве вещдока и задержали предполагаемого убийцу.

Ранее в Омске мужчина, разозлившись на остатки чистящего средства в раковине, жестоко избил жену, сломав ей нос. Пострадавшая рассказала, что и раньше сталкивалась с физическим насилием со стороны супруга.

