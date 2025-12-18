Новый год-2026
Россияне массово пожаловались на сбой в популярном сервисе для школьников

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
В России столкнулись с проблемами в работе сервиса «Дневник.ру» для школьников и их родителей, сообщает платформа «Сбой.рф». Отмечается, что за последние 15 минут было зарегистрировано 58 жалоб.

Самое большое количество обращений зарегистрировали в Воронежской области (16%), на втором месте — Иркутская область (13%). Также сложности наблюдались в Тамбовской области и Краснодарском крае (по 10%).

До этого масштабный сбой наблюдался в работе медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер» — количество жалоб достигало 300. Россияне в большинстве случаев жаловались на ошибки при попытке входа в почту.

Ранее пользователи «Кинопоиска» сообщали о многочисленных ошибках в работе сервиса. За 15 минут 11 декабря поступило 64 жалобы. Проблемы наблюдались в Курганской, Пензенской, Вологодской, Кировской областях и Чувашии.

Тем временем президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что в Тюмени уже не работает WhatsApp, Telegram тоже скоро заблокируют. По ее словам, останется МАХ, в котором ее все устраивает. Вяльбе подчеркнула, что лично у нее нет тайн, и ее деятельность прозрачна.

