Захарова опровергла заявления Киева о контратаке ВСУ под Купянском Захарова: Купянск остается под контролем ВС России вопреки заявлениям Зеленского

Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения украинских властей о якобы успешной контратаке ВСУ на Купянском направлении. Дипломат в ходе брифинга отметила, что город был освобожден 20 ноября российскими военными и остается под их контролем.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал фото на въезде в город. После этого глава МИД страны Андрей Сибига заявил, что в Купянске провели успешную военную операцию. Захарова опровергла это заявление и подчеркнула, что ВС РФ неоднократно отражали безуспешные попытки ВСУ совершить прорыв на указанном направлении.

Противник понес огромные потери в технике и живой силе. Для чего все? Только ради этого преступного тщеславия. <...> В Киеве никак не могут признать ухудшающуюся для него каждую секунду ситуацию на земле, — добавила дипломат.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов объяснил, что освобождение Купянска снизит угрозы обстрелов севера Луганской Народной Республики со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что благодаря действиям бойцов группировки «Запад» можно расширить полосу безопасности в Харьковской области.