17 декабря 2025 в 19:21

На Украине назвали ключевую причину дезертирства в ВСУ

Экс-нардеп Килинкаров: бойцы ВСУ массово дезертируют из-за политики Киева

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Киевские власти потеряли доверие граждан и уже не смогут исправить ситуацию с массовым дезертирством в рядах ВСУ, считает бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров. В беседе с РИА Новости он пояснил, что ситуацию уже ничего не исправит.

Когда ты заставляешь, получается вот такой результат, и сейчас исправить его уже невозможно, потому что нет доверия. Понимаете, оно утрачено на старте, а это самое главное. Нет доверия, понимания целей и задач, — заявил он.

По мнению Килинкарова, у украинцев множество причин дезертировать: от несправедливой мобилизации до неопределенных сроков службы, дедовщины и отсутствия ротации. Фактически людей заставляют служить против их воли, что можно назвать «современным рабством», заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч. Глава государства отметил, что на Украине возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Такая ситуация в ВСУ — верный признак деградации, заключил он.

