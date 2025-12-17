Заочно арестованный бизнесмен попросил суд вернуть ему элитные авто

Финансовый управляющий предпринимателя Юрия Белойвана обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть в конкурсную массу два автомобиля: Porsche Cayenne Turbo и Mercedes-Benz S500, сообщает РИА Новости. По мнению управляющего, перед отъездом за границу должник мог просто оставить эти машины знакомым. Теперь закон требует изъять технику у нынешних владельцев вместе с документами и ключами для последующей продажи в счет долгов.

В случае отказа добровольно выдать имущество, финуправляющий просит суд назначить неустойку в размере трех тысяч рублей за каждый день просрочки. На данный момент стоимость каждого авто оценивается в пределах 1–1,5 млн рублей. Однако судебное заседание пришлось отложить до февраля 2026 года, так как нынешние обладатели иномарок еще не были официально извещены о процессе.

Возврат старых автомобилей — лишь малая часть масштабного дела о банкротстве ресторатора, которое тянется с 2022 года. Процедура была запущена по требованию налоговой службы из-за колоссальной задолженности, превышающей 971 млн рублей. Белойван уже был судим за неуплату налогов, но после освобождения из колонии по состоянию здоровья не сдержал обещание погасить недоимки и скрылся от следствия, уехав из России. На данный момент он находится в международном розыске и арестован заочно.

Ранее суд Краснодара обернул в доход государства имущество семьи бывшего начальника УВД Краснодара Александра Семенова на общую сумму в 3 млрд рублей. Речь идет о восьми десятках объектов недвижимости и долей в уставном капитале организаций. Для сокрытия активов Семенов оформлял их на родственников и доверенных лиц.