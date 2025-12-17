Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 19:39

Внучка Маслякова похвасталась образом за несколько миллионов

Внучка Маслякова Таисия похвасталась сумкой Birkin и браслетом Cartier

Таисия Маслякова Таисия Маслякова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Внучка телеведущего Александра Маслякова Таисия опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой снимок с сумкой Birkin и браслетом Cartier. Стоимость сумки достигает нескольких миллионов рублей, браслета — до 1 млн рублей.

Также для выхода 19-летняя девушка выбрала серое мини-платье с открытыми плечами и V-образным декольте. Волосы Маслякова убрала в низкий хвост, а макияж сделала ярким. В комментариях к публикации некоторые посчитали такой образ слишком дорогим для выхода в свет.

Ранее стало известно, что сын покойного телеведущего Александра Маслякова за 2024 год заработал 1,6 млрд рублей на производстве телепрограммы КВН. После смерти отца Александр Масляков — младший стал единственным владельцем компании «АМИК». Помимо «АМИК», Масляков владеет еще четырьмя компаниями, связанными с брендом КВН.

Тем временем дизайнер Светлана Власова выразила мнение, что певец Филипп Киркоров мог потратить на новогодний декор своего дома до 5 млн рублей. Специалист детально разобрала расходы артиста на елку, лапник и коллекционные украшения.

шоу-бизнес
культура
Александр Масляков
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме перенесли круглый стол с участием Долиной
«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС
Балашиха погрузилась во тьму второй раз за два дня
Европейцев в очередной раз уличили в саботаже переговоров по Украине
Диснейленд в Париже терпит мусорный коллапс
Политолог объяснил интерес западных СМИ к прямой линии Путина
Стало известно, кто озвучил Путина в мультфильме «Простоквашино»
В России стало слишком много яиц
Фон дер Ляйен признала вес Китая и упадок Европы в глобальной экономике
Мерца назвали сумасшедшим из-за идеи противостоять России
Коломойский раскрыл, пойдет ли Зеленский на выборы
«Обязаловки нет»: в ГД объяснили смысл наставничества для молодых врачей
Политолог раскрыл, почему затихло антикоррупционное дело против Ермака
Жене Макрона угрожают иском после сексистских оскорблений в театре
Заочно арестованный бизнесмен попросил суд вернуть ему элитные авто
В России рассказали, в каком случае Украина и Венгрия наладят отношения
«Сбиты три воздушные цели»: военные отразили атаку ВСУ в Севастополе
На Украине выбрали нового председателя партии «Слуга народа»
Активы на 3 млрд рублей нашли у экс-начальника краснодарского УВД
В Раде объяснили, почему Ермак возобновил общение с Зеленским
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.