Внучка Маслякова похвасталась образом за несколько миллионов Внучка Маслякова Таисия похвасталась сумкой Birkin и браслетом Cartier

Внучка телеведущего Александра Маслякова Таисия опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свой снимок с сумкой Birkin и браслетом Cartier. Стоимость сумки достигает нескольких миллионов рублей, браслета — до 1 млн рублей.

Также для выхода 19-летняя девушка выбрала серое мини-платье с открытыми плечами и V-образным декольте. Волосы Маслякова убрала в низкий хвост, а макияж сделала ярким. В комментариях к публикации некоторые посчитали такой образ слишком дорогим для выхода в свет.

Ранее стало известно, что сын покойного телеведущего Александра Маслякова за 2024 год заработал 1,6 млрд рублей на производстве телепрограммы КВН. После смерти отца Александр Масляков — младший стал единственным владельцем компании «АМИК». Помимо «АМИК», Масляков владеет еще четырьмя компаниями, связанными с брендом КВН.

Тем временем дизайнер Светлана Власова выразила мнение, что певец Филипп Киркоров мог потратить на новогодний декор своего дома до 5 млн рублей. Специалист детально разобрала расходы артиста на елку, лапник и коллекционные украшения.