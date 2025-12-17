Дизайнер раскрыла, за сколько миллионов Киркоров украсил дом к Новому году

Певец Филипп Киркоров мог потратить на новогодний декор своего дома до 5 млн рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач» со ссылкой на дизайнера Светлану Власову. Специалист детально разобрала расходы артиста на елку, лапник и коллекционные украшения.

Дизайнер привела конкретные расценки: елка высотой пять — шесть метров с доставкой и основанием обходится примерно в 300–350 тыс. рублей. Отделка перил лапником стоит около 5 тыс. рублей за метр, а с учетом 30 метров протяженности сумма достигает 150 тыс. Таким образом, только основа декора — елка и лапник — уже приближается к полумиллиону рублей.

Окончательная сумма в несколько миллионов, по мнению Власовой, складывается из стоимости эксклюзивных коллекционных игрушек и работ по их профессиональному монтажу.

Ранее сообщалось, что в новогоднем декоре 2025 года отчетливо выделяется тенденция к ностальгии и минимализму. Наибольшей популярностью среди украшений пользуются советские елочные игрушки, а также декор из баранок и конфет. Также в тренде так называемая ледяная елка, эффект которой создается с помощью обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.