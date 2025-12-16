Ностальгия россиян по СССР нашла отражение в новогоднем декоре Главным трендом в новогоднем декоре в 2025 году стал русский стиль

В новогоднем декоре 2025 года отчетливо выделяется тенденция к ностальгии и минимализму, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек индекс». Наибольшей популярностью среди украшений пользуются советские елочные игрушки, а также декор из баранок и конфет. Также в тренде так называемая «ледяная елка», эффект которой создается с помощью обилия серебристых украшений и стеклянных сосулек.

Главный новогодний тренд этого сезона — елка в русском стиле, поэтому особым спросом пользуются винтажные советские игрушки, а также гирлянды, сделанные вручную из сушек и баранок, — отметили аналитики.

Согласно опросу, 40% граждан России планируют установить дома искусственную елку, украшенную в современном стиле. Классическую живую елку с традиционными игрушками выбрала треть респондентов. Остальные предпочли современные альтернативы, такие как елки из экологичных материалов, а также креативные или минималистичные варианты оформления.

Ранее специалист онлайн-ретейлера «Самокат» Ольга Касьянова говорила, что для сохранения свежести новогоднего лапника в помещении его необходимо регулярно опрыскивать холодной водой. По ее словам, это следует делать раз в несколько дней. Также перед созданием праздничных композиций важно обновить срезы на ветках, чтобы они лучше впитывали влагу.