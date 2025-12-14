Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 23:13

Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме

Касьянова: холодная вода и опрыскивание помогут сохранить свежесть лапника дома

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Чтобы продлить свежесть новогоднего лапника в доме, необходимо опрыскивать его холодной водой раз в несколько дней, рассказала РИА Новости специалист онлайн-ретейлера «Самокат» Ольга Касьянова. По ее словам, перед составлением композиций также важно обновлять срезы на ветках для лучшего поглощения воды.

Чтобы лапник сохранял свежесть как можно дольше, рекомендуется следить за влажностью и опрыскивать ветки холодной водой раз в несколько дней. При желании можно добавить пару капель эфирного масла хвои, чтобы усилить аромат. Хранить лапник лучше вдали от батарей и нагревательных элементов, — сообщила Касьянова.

Для интерьера эксперт рекомендует выбирать пихту, которая долго не осыпается, или искусственные ветки. Покупать лапник следует в проверенных местах, таких как лесные хозяйства с лицензиями и сертифицированные магазины, заключила Касьянова.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что самовольная вырубка новогодних елей может привести не только к крупному штрафу до 500 тыс. рублей, но и к реальному лишению свободы. По его словам, за незначительный ущерб грозит административная ответственность, а вот использование техники или вырубка в лесопарковом поясе ужесточают наказание.

Читайте также
Не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле: курица с шапочкой
Общество
Не готовлю мясо по-французски на Новый год, нашла рецепт вкуснее и дешевле: курица с шапочкой
Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, делаем за 30 минут
Общество
Одна куриная грудка — три закуски на Новый год: собираем праздничный стол без мороки — все продумано, делаем за 30 минут
Как забыть о шумных соседях: простой способ скрыть звуки в многоэтажке
Семья и жизнь
Как забыть о шумных соседях: простой способ скрыть звуки в многоэтажке
Почему декабрист охотно расцветает зимой и как простой рис усиливает его красоту: проверенный способ ухода для пышного цветения
Общество
Почему декабрист охотно расцветает зимой и как простой рис усиливает его красоту: проверенный способ ухода для пышного цветения
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Общество
Точно не пожалеете времени: 3 чумовых фильма 2025 года — все продумано для классного киновечера
Новый год
советы
рекомендации
елки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры между украинской и американской делегациями завершились
В работу аэропортов Москвы и области ввели ограничения
Дочь от Раппопорт, Голливуд, запрет на Украине: как живет Колокольников
Трамп в шутку пожаловался на Меланию
«Украина — черная дыра»: Фицо рассказал, куда пропадают миллиарды евро ЕС
Знаменитый российский композитор умер в США
Силы ПВО сбили более 70 украинских БПЛА за три часа
В подмосковной Рузе загорелся ресторан на площади 400 квадратных метров
Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме
Российская делегация прилетела в Вашингтон на встречу шерп G20
Стало известно о новых жертвах среди мирных жителей от атак ВСУ в ДНР
США потеряли радиоактивный генератор в Гималаях
Школьный автобус с детьми сорвался в пропасть
Волгоградский аэропорт изменил режим работы ради безопасности
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Названо имя лучшей теннисистки России
В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА
Мерц покинул переговоры США и Украины в Берлине после короткого приветствия
ПВО отразила попытку атаки дронов ВСУ на восемь регионов России
Россиянка пострадала во время атаки дрона ВСУ на автомобиль
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.