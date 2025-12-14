Эксперт раскрыла секрет долгой свежести новогоднего лапника в доме

Чтобы продлить свежесть новогоднего лапника в доме, необходимо опрыскивать его холодной водой раз в несколько дней, рассказала РИА Новости специалист онлайн-ретейлера «Самокат» Ольга Касьянова. По ее словам, перед составлением композиций также важно обновлять срезы на ветках для лучшего поглощения воды.

Чтобы лапник сохранял свежесть как можно дольше, рекомендуется следить за влажностью и опрыскивать ветки холодной водой раз в несколько дней. При желании можно добавить пару капель эфирного масла хвои, чтобы усилить аромат. Хранить лапник лучше вдали от батарей и нагревательных элементов, — сообщила Касьянова.

Для интерьера эксперт рекомендует выбирать пихту, которая долго не осыпается, или искусственные ветки. Покупать лапник следует в проверенных местах, таких как лесные хозяйства с лицензиями и сертифицированные магазины, заключила Касьянова.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил, что самовольная вырубка новогодних елей может привести не только к крупному штрафу до 500 тыс. рублей, но и к реальному лишению свободы. По его словам, за незначительный ущерб грозит административная ответственность, а вот использование техники или вырубка в лесопарковом поясе ужесточают наказание.