14 декабря 2025 в 05:12

Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели

Юрист Хаминский: за сруб ели могут оштрафовать на 500 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самовольная вырубка новогодних елей может привести не только к крупному штрафу до 500 тыс. рублей, но и к реальному лишению свободы, сообщил РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, за незначительный ущерб грозит административная ответственность.

Однако использование техники или вырубка в лесопарковом поясе ужесточают наказание. Если же ущерб признают значительным, например, уничтожено дерево редкой породы, дело может дойти до уголовного преследования.

В таком случае штраф уже может составить до 500 тыс. рублей. Кроме того, можно уже и получить наказание в виде реального лишения свободы на срок до двух лет, — заключил Хаминский.

Ранее сообщалось, что главную новогоднюю елку России торжественно доставили на территорию Московского Кремля. Для перевозки использовали специальный грузовой автомобиль с праздничной надписью. Проезд обеспечивали автомобили дорожно-патрульной службы. Доставка главного символа новогодних праздников прошла в штатном режиме. Дерево выбрали в Рузском муниципальном округе. Его высота дерева составляет 26 метров, а самой ели около 100 лет.

