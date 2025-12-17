Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:30

Царев ответил, почему Коломойский назвал выборы выстрелом в голову Украине

Экс-нардеп Царев: Коломойский опасается возможной победы Зеленского на выборах

Игорь Коломойский Игорь Коломойский Фото: STR / EPA/ТАСС
Олигарх Игорь Коломойский тревожится из-за возможной победы президента Украины Владимира Зеленского на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Так он прокомментировал слова бизнесмена о том, что избирательный процесс в условиях военного положения — «выстрел в голову стране». По мнению экс-нардепа, предприниматель не сможет выйти на свободу в случае переизбрания Зеленского.

Коломойский не заинтересован в сохранении Зеленского [на посту президента], а выборы во время военного положения говорят о том, что будут действовать комендантский час и телемарафон. На экране будет один Зеленский. Это значит, что, если кто-то выскажется о том, что надо подписывать мир с Россией, он получит сразу же статью за измену родине и отправится в тюрьму, — пояснил Царев.

Он подчеркнул, что все оппозиционные политики, способные противостоять Зеленскому, находятся в тюрьмах, под санкциями или покинули страну, а внутри Украины осталась только партия войны. По мнению экс-депутата Рады, в таких условиях при столь низком рейтинге, как у Зеленского, есть возможность выиграть выборы.

Идея Зеленского — требовать сейчас приостановки военных действий, потому что на фронте дела идут плохо, и под этим соусом переизбраться еще один раз, а потом дальше воевать с Россией, а за время остановки боевых действий накачать ВСУ оружием, провести мобилизацию. То есть этот сценарий не подходит РФ, и он не подходит, так ситуативно сложилось, Коломойскому, который хочет выйти из тюрьмы. Для этого Зеленский должен перестать быть президентом, — резюмировал Царев.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Коломойский может раскрыть подробности о тайном визите Зеленского в британскую разведку MI6 во время поездки в Великобританию в 2020 году. По мнению политика, тогда президента Украины могли завербовать.

Игорь Коломойский
Владимир Зеленский
выборы
Украина
