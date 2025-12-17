Путин назвал число дезертиров в рядах ВСУ

Число дезертиров в рядах ВСУ исчисляется сотнями тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны. Глава государства отметил, что на Украине возбудили более 100 тыс. уголовных дел по статье о дезертирстве. Президент добавил, что такая ситуация в ВСУ — верный признак деградации.

А количество дезертиров исчисляется сотнями тысяч в целом. Это верный признак деградации, — сказал Путин.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли почти полмиллиона военнослужащих. По его словам, это лишило Киев возможности восполнять свои группировки за счет принудительной мобилизации. Также министр отметил, что обрушение обороны ВСУ неизбежно, и западные партнеры Киева это понимают.

Путин в свою очередь подчеркнул, что все цели СВО, объявленные в 2022 году, будут выполнены. Он пояснил, что Москва предпочла бы решить все вопросы при помощи дипломатии. При этом глава государства указал, что полученный российскими военными в ходе СВО опыт позволяет увеличивать темпы наступления на стратегически важных направлениях.