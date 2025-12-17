В России рассказали, в каком случае Украина и Венгрия наладят отношения Политолог Оленченко: Украина и Венгрия не помирятся без смены властей

Украина и Венгрия не смогут нормализовать отношения без смены политического руководства как в Киеве, так и в руководящих структурах Европейского союза, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости. По его мнению, ресурс русофобии, который пытались через украинскую тему сделать основным лейтмотивом политики ЕС, близок к исчерпанию.

Я вижу два препятствия. Первое — нынешнее руководство ЕС, второе — действующие власти Украины. <...> Думаю, сроки нормализации будут ясны после того, как разрешится вопрос мирного урегулирования на Украине, — подчеркнул эксперт.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжает настаивать на необходимости предоставления Киевом полного отчета о расходовании средств, выделенных Европейским союзом. Он пояснил, что недавний скандал в бывшей советской республике наглядно демонстрирует, что значительная часть денег ЕС, вероятно, была направлена на поддержание коррупционной системы.