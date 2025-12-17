Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 20:10

На Украине выбрали нового председателя партии «Слуга народа»

Корниенко возглавил партию Зеленского после ухода Шуляк

Александр Корниенко Александр Корниенко Фото: Стрингер/РИА Новости
Первый заместитель спикера Верховной рады Александр Корниенко возглавил правящую на Украине партию «Слуга народа», сообщил глава фракции партии Давид Арахамия в Telegram-канале. Он сменил депутата Елену Шуляк, находившуюся на данной должности два срока подряд.

Только что «Слуга народа» избрала нового председателя партии. Им стал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, — написал Арахамия.

При этом депутат Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале, что у Корниенко ранее возник конфликт с бывшим главой офиса президента Андреем Ермаком, которого отправили в отставку. Безуглая положительно отозвалась о переназначении Корниенко, однако подчеркнула, что, по ее мнению, партию это «не спасет».

Ранее депутат парламента Алексей Гончаренко допустил, что Корниенко может стать новым председателем партии «Слуга народа». До этого бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что правящая партия Украины «Слуга народа» стремительно теряет парламентское большинство. В парламенте зарегистрирован 231 представитель «Слуги народа», тогда как для принятия большинства законов требуется 226 голосов.

Слуга народа
Украина
партии
Владимир Зеленский
