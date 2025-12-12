Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:09

На Украине выберут нового главу «Слуги народа»

Украинская партия «Слуга народа» выберет нового председателя 17 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинская правящая партия «Слуга народа» выберет нового председателя 17 декабря, сообщило агентство РБК-Украина. Отмечается, что срок полномочий нынешнего главы организации Елены Шуляк истекает 14 декабря.

«Слуга народа» проведет съезд для избрания нового председателя партии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины более двух лет прослушивало депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя. По информации источника, аппаратура была демонтирована лишь недавно. За этот период фиксировались его многочисленные встречи и разговоры, в том числе с бывшим первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленский хочет избежать углубления внутренних противоречий в стране, поэтому медлит с назначением нового главы своего офиса после отставки Андрея Ермака. Он обратил внимание на то, что внутри правящей фракции нет единства по этому вопросу: одни лоббируют кандидатуру министра обороны Дениса Шмыгаля, другие поддерживают министра цифровой информации Михаила Федорова.

Украина
Владимир Зеленский
Слуга народа
выборы
партии
