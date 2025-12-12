Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 12:11

НАБУ более двух лет прослушивало одного из «слуг народа»

НАБУ НАБУ Фото: Социальные сети
Национальное антикоррупционное бюро Украины более двух лет прослушивало депутата от правящей партии «Слуга народа» Юрия Киселя, сообщает издание «Зеркало недели». По информации источника, аппаратура была демонтирована лишь недавно.

Причем депутат не знал о проводимых мероприятиях. За этот период фиксировались его многочисленные встречи и разговоры, в том числе с бывшим первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром, которые характеризуются как конфиденциальные и сенситивные для офиса украинского лидера.

Кисель не знал о существовании этой техники и о проведении наблюдательных мероприятий. Демонтаж аппаратуры вызвал сильное беспокойство как у самого депутата, так и у его давнего друга — Сергея Шефира, — сказано в сообщении.

По информации источников, прослушивание проходило не в рамках операции по делу бизнесмена Тимура Миндича, однако также касается коррупции в высших эшелонах власти.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о существовании массовой коррупции на Украине. В ходе беседы с журналистами в Белом доме он также выразил сомнения относительно демократического характера украинской политической системы в связи с длительным отсутствием выборов.

