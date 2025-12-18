Новый год-2026
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа

Нарышкин: Украина и Европа пытаются откреститься от компромиссов Трампа

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Украина и Европа пытаются уклониться от справедливых компромиссов, которые предполагает мирный план президента США Дональда Трампа, заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Киев и Брюссель не стали следовать здравому смыслу.

Мы видим, что последние недели и киевский режим, и его европейские покровители вопреки здравому смыслу пытаются откреститься от тех, на мой взгляд, добротных, справедливых компромиссов, предложенных в так называемом мирном плане Трампа, — отметил он.

По словам Нарышкина, Украина и Европа пытаются сорвать мирные соглашения. Он добавил, что стороны намерены заставить Вашингтон финансировать кризис.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

До этого российская разведка опубликовала данные, согласно которым украинцы уже начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства. Одновременно с этим в стране отмечается усиление усталости населения от затяжного кризиса.

