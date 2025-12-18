Граждане Украины начинают осознавать превращение затянувшегося конфликта в механизм масштабного хищения западных средств представителями киевского руководства, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Одновременно отмечается резкое усиление усталости населения от затяжного кризиса: в украинском обществе растет понимание того, что финансовая помощь стран Запада используется властями для коррупционных схем под прикрытием нужд обороны.

Жители Украины, многие из которых столкнулись с гибелью или ранениями родственников и друзей, начинают сознавать, что для лидеров украинской хунты война давно превратилась в инструмент безудержного воровства щедро предоставляемой Западом финансовой помощи, — говорится в сообщении.

Представители дипломатических кругов на Западе также отметили падение авторитета командующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По данным СВР, даже среди украинских офицеров бытует мнение, что поражения на линии боевого соприкосновения могут быть полезны, если приведут к отставке главкома.