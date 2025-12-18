Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:19

Во Франции назвали армию России одной из лучших в мире

L'Express назвал армию России одной из лучших в подготовке к войне в эпоху ИИ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российская армия входит в число лучших в мире по уровню подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта, пишет французский журнал L'Express. Издание отметило успехи войск РФ в интеграции ИИ в вооружение, несмотря на санкции.

По оценкам опрошенных экспертов, специализирующихся на военном применении искусственного интеллекта, российские войска, несомненно, одни из лучших в плане подготовки к войне в эпоху искусственного интеллекта, — говорится в статье.

В издании подчеркнули, что стратегия Минобороны РФ по объединению разработок частных компаний, военных исследований и обратной связи с полевыми подразделениями приносит плоды. В качестве примера приводятся успехи Центра беспилотных систем «Рубикон», чьи операции, по мнению экспертов, стали значительно точнее благодаря использованию ИИ для анализа данных.

Ранее в украинской разведке заявили, что подразделения российского центра «Рубикон» успешно справляются с поставленными задачами. Там отметили, такие отряды наносят серьезный урон армии Киева. Солдат украинского батальона беспилотников, размещенного под Красноармейском, указал на высокую оснащенность «Рубикона» и хорошую подготовку операторов.

