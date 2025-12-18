Президент США Дональд Трамп в обращении к нации из Белого дома заявил, что армия США самая могущественная в мире. По его словам, Соединенные Штаты установили рекорд по объему зачислений в ряды американских вооруженных сил.

У нас самая мощная армия в мире, — сообщил он.

Ранее администрация Трампа на брифинге для прессы выразила его недовольство ходом урегулирования конфликта на Украине. По утверждению официального представителя Белого дома Кэролайн Ливитт, американская сторона ждет от Москвы и Киева реальных шагов, а не продолжения диалога ради диалога. Вашингтон не намерен довольствоваться лишь формальными консультациями. Власти США могут пересмотреть дипломатическую стратегию в сторону более жестких требований к участникам переговоров, пояснила она.

На следующий день Трамп заверил, что в деле мирного урегулирования украинского конфликта наблюдается существенное продвижение. Он выступил на мероприятии по вручению почетных медалей американским хоккеистам — олимпийским чемпионам 1980 года и не забыл затронуть внешнюю политику страны. Он также подчеркнул успехи своей администрации в миротворческой деятельности.