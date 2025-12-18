Новый год-2026
18 декабря 2025 в 04:54

Конгресс США озвучил решение по боевым действиям в Венесуэле

Reuters: Конгресс США отклонил резолюцию против военных действий в Венесуэле

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Большинство членов палаты представителей Конгресса США проголосовало против резолюции, ограничивающей военные действия против Венесуэлы, передает агентство Reuters. Отмечается, что за документ высказались 211 конгрессменов, а против — 213.

Текст резолюции предполагал, что президент США должен предотвратить использование армии в боевых действиях на территории Венесуэлы без разрешения парламента. Конституция США наделяет правом объявлять войну именно конгресс, а не президента, заключили в источнике.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W. Журналист Такер Карлсон предположил, что Трамп может объявить войну Венесуэле 18 декабря.

До этого представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Так она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
Конгресс США
