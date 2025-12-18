Наступление ВС РФ на Харьков 18 декабря: «Солнцепеки» устроили ад для ВСУ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 18 декабря 2025 года, что происходит в Купянске и Волчанске, как «Солнцепеки» устроили ад на позициях ВСУ?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 18 декабря

Ожесточенные бои продолжаются в прилегающих к Волчанску населенных пунктах и лесопосадках; российская авиация, расчеты артиллерии и ТОС выжигают начисто позиции ВСУ, поддерживая продвижение штурмовых групп; деморализованные украинские войска отсиживаются в обороне, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В районе Старицы „бесстрашные“ продвинулись на пяти участках в лесопосадках. Общее продвижение составило до 400 м. В Вильче „Воины Севера“ заняли и зачистили более 20 домовладений, продвинувшись на 200 м. Западнее Лимана наши штурмовики зачистили участок лесополосы и продвинулись на 300 м. В Прилипке овладели и закрепились в пяти домовладениях, продвинувшись на 150 м. В Волчанских Хуторах „северяне“ продвинулись и закрепились на двух участках. Общее продвижение составило до 150 м», — уточнил источник.

Под Волчанском российский дрон уничтожил автомобиль 58-й мотопехотной бригады ВСУ, в котором находился заместитель командира роты БПЛА бригады и несколько операторов FPV, утверждает канал.

«Апокалипсис сегодня», «Под Харьковом ад», «Очередной командир „отвоевался“», — пишут пользователи Сети.

«Северный ветер» утверждает, что на участке Меловое — Хатнее штурмовые группы ВС РФ продвинулись по четырем направлениям на 600 м; авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции 3-й и 129-й тяжелых мехбригад ВСУ в районах Великого Бурлука и Колодезного.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений; расчеты БПЛА ГрВ «Север» уничтожили средства РЭБ и транспорт ВСУ в окрестностях Липцев, добавил источник.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также четыре пункта управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«Продолжаются бои на окраинах Купянска. Противник пытается прорваться и закрепиться в городе. ВС РФ отражают атаки ВСУ в районе железнодорожного моста. На левобережье Оскола войска РФ продвигаются к Куриловке», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что на ряде участков на западе Купянска ВСУ несут очень тяжелые потери в личном составе, технике и системах вооружения от российской дальнобойной артиллерии, дронов и авиации, которые максимально плотно бьют по украинским позициям.

«На Харьковском направлении ВС РФ практически освободили Вильчу, противник сохраняет позиции на южных окраинах. Западнее Лимана в районе Прилипки идут бои. Наши бойцы закрепляются на западных окраинах Волчанских Хуторов и постепенно продвигаются в этом селе», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Военный эксперт Геннадий Алехин заявил, что в районе Новоплатоновки, об освобождении которой сообщили в Минобороны России, расположена переправа через Оскол — контроль над участком позволит дальше блокировать Купянск с юга. Кроме того, открываются возможности для дальнейшего наступления на Изюм.

«Под Купянском продолжаются тяжелые бои, противник пытается контрактовать и деблокировать свои подразделения. Штурмовые группы ВСУ безуспешно пытаются вклиниться в городскую застройку на правом берегу реки Оскол», — утверждает Алехин.

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Оценивая ситуацию в Купянске, эксперт пришел к выводу, что «„контрнаступ“ ВСУ не удался»: «Наши активно отбивают его с воздуха, используют дальнобойную артиллерию, РСЗО и ТОС „Солнцепек“, ФАБ и КАБ. Операторы-дроноводы также усилили наш огневой натиск».

В попытках отбить город ВСУ бросили в бой две бригады и два штурмовых полка, в том числе состоящих из наемников из Латинской Америки, подкрепленных подразделениями ССО, отметил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

