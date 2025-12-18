Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 декабря: где сбои в РФ

Сегодня, 18 декабря, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Челябинской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 декабря

Мобильный интернет не работает во множестве регионов, следует из статистики на мониторинговом сайте «Сбой.рф». По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

На первой позиции по числу жалоб за сутки оказался мобильный оператор МТС, собравший около полусотни обращений. Ранее этот показатель составил 258. Жалобы поступают из Москвы — 23%, Челябинской области — 14%, Свердловской области — 11%, Забайкальского края, Омской, Самарской областей — по 9%, Мурманской, Томской областей, Приморского, Красноярского краев — по 6%, Нижегородской области — 3%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних рядах статистики отметились следующие регионы: Москва, Иркутская область, Санкт-Петербург, Тульская, Ивановская, Новосибирская области, Краснодарский край, Свердловская, Астраханская области.

Почему не работает мобильный интернет 18 декабря

Сигнал мобильной сети может падать с 4G до 2G на фоне беспилотной опасности. Мера принимается намеренно, чтобы лишить БПЛА потенциального канала связи в виде базовых станций, и призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти российских регионов, как правило, информируют граждан об угрозе атаки БПЛА и возможном понижении качества сигнала мобильной сети. Так, накануне губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что на территории региона вводится режим беспилотной опасности.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил он.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что ночью 18 декабря силы ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА: 31 — в Брянской области, пять — над Черным морем, по четыре — в Крыму и Белгородской области, три — в Ростовской.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ночью под атакой были Ростов, Батайск и Таганрог. Есть погибшие и раненые в числе мирных жителей, заявил глава региона.

«Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 кв. м. В многоэтажной новостройке в западной части города, по данным спасательных служб, никто не пострадал», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

В Батайске, утверждает губернатор, ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали, одного из них врачи спасти не смогли.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какие сайты работают без интернета

Некоторые сайты продолжают работать в случае отключения мобильного интернета: они включены в белые списки Минцифры. Доступ к ресурсам сохраняется в силу их востребованности среди населения. К ним относятся «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит» и онлайн-кинотеатр Okko.

Читайте также:

Саботаж переговоров, атака на Батайск и порт: новости СВО к утру 18 декабря

Разгром «Градов» и наступление под Днепром: успехи ВС РФ к утру 18 декабря

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 декабря