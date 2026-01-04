В работе российского интернет-провайдера зафиксирован сбой Сбои в работе интернет-провайдера lovit.ru зафиксировали в трех регионах России

На работу интернет-провайдера lovit.ru зафиксировано 79 жалоб российских пользователей, сообщил сервис мониторинга неполадок ресурсов «Сбой.рф». Причины сбоя неизвестны, официальных комментариев не поступало.

За последние шесть часов наибольшее число жалоб поступило из Москвы — 98%. Также недовольны работой провайдера жители Подмосковья и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что за сутки 3 января было зафиксировано 415 жалоб россиян на работу медийно-сервисного интернет-портала «Рамблер». По данным мониторингового сервиса, за час поступило 103 сообщения.

До этого масштабный сбой в работе «Рамблера» наблюдался 18 декабря. Количество жалоб достигло 300. Россияне в большинстве случаев жаловались на невозможность зайти в почту. Проблемы испытывали жители Новгородской, Тверской, Мурманской областей и Республики Коми. Причины сбоя неизвестны.

Кроме того, пользователи «Кинопоиска» сообщали о многочисленных ошибках в работе сервиса. За 15 минут 11 декабря поступило 64 жалобы. Проблемы наблюдались в Курганской, Пензенской, Вологодской, Кировской областях и Чувашии.