13 декабря 2025 в 02:13

«Мы много сделали»: Трамп подвел промежуточный итог своей работы по Украине

Трамп: США добились большого прогресса в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
В деле мирного урегулирования украинского конфликта наблюдается существенное продвижение, заявил президент США Дональд Трамп во время торжественной церемонии в Белом доме. Он выступил на мероприятии по вручению почетных медалей американским хоккеистам — олимпийским чемпионам 1980 года.

Трамп во время торжественного события не забыл затронуть внешнюю политику страны. Он подчеркнул успехи своей администрации в миротворческой деятельности.

Мы много сделали, остановили восемь конфликтов. <...> Остается еще один, я думал, он будет самым простым с точки зрения урегулирования <...>, это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса, — сказал американский президент.

Это заявление прозвучало на фоне активизации дипломатических контактов по украинской проблематике. Так, 2 декабря президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с американскими представителями, которые были охарактеризованы как содержательные.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал идею использования замороженных российских активов для военных нужд Киева и заявил о готовности заблокировать решения саммита. Политик заявил, что не хочет быть частью Западной Европы, которой безразличны жизни россиян и украинцев.

