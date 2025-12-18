Магнитные бури сегодня, 18 декабря: что завтра, слабость, головные боли

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 декабря 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, действительно ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 декабря

В четверг, 18 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии, однако между 03:00 и 12:00 мск модель ожидает всплеск, который может приблизить Кр-индекс к пяти единицам. В остальное время показатель ожидается в районе двух-трех единиц.

Онлайн-график демонстрирует, что ожидаемый всплеск сместился на несколько часов назад: Кр-индекс был около пяти единиц в промежуток 00:00–06:00 мск.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 30%, магнитных бурь — 36%. Прогноз на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло четыре новые вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил, 3,4. Ранее астрономы ИКИ РАН отметили спад вспышечной активности звезды.

«На Солнце, судя по всему, наступает очередной двухнедельный период спокойствия. Еще примерно в середине октября звезда вошла в своеобразный цикл — две недели гиперактивности и затем две недели тишины, и пока этот шаблон продолжает держаться. На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: еще 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день — 12, потом 10 и в прошедшие выходные, соответственно, восемь и пять. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль», — сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 18 декабря, ожидается магнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В пятницу, 19 декабря, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 21%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух-трех единиц, всплесков не ожидается.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 21 декабря, утверждает my-calend.

«Ее сила составит пять баллов. В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций», — добавил портал.

Действительно ли магнитные бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова придерживается мнения, что «влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано». Однако ряд опросов показывает, что примерно 50–70% населения планеты реагирует на эти природные явления, добавила она.

Акулова подчеркнула, что во время магнитной бури изменяются некоторые свойства крови, повышается ее вязкость, а также ухудшается газообмен.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — пояснила специалист.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

