В Кремле раскрыли ключевую цель готовящихся контактов с Вашингтоном Песков: Москва в ходе контактов с Вашингтоном выяснит, как изменился план Трампа

Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился мирный план после переговоров с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с радио «Маяк». Представитель Кремля указал, что последние две недели велась интенсивная работа над документом.

Песков отметил, что американские переговорщики во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом провели масштабную дипломатическую работу в европейских столицах с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стороны обсуждали документ, который был согласован по итогам переговоров на Аляске и в ходе многочасовых консультаций российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.

Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли [президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва готовит контакты с американской переговорной группой для обсуждения итогов работы Вашингтона с Киевом и Евросоюзом. Так он прокомментировал информацию о том, что предполагаемая встреча может состояться в Майами.