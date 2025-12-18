Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:04

В Кремле раскрыли ключевую цель готовящихся контактов с Вашингтоном

Песков: Москва в ходе контактов с Вашингтоном выяснит, как изменился план Трампа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва готовит контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, как изменился мирный план после переговоров с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с радио «Маяк». Представитель Кремля указал, что последние две недели велась интенсивная работа над документом.

Песков отметил, что американские переговорщики во главе со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом провели масштабную дипломатическую работу в европейских столицах с участием президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, стороны обсуждали документ, который был согласован по итогам переговоров на Аляске и в ходе многочасовых консультаций российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.

Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли [президент Украины Владимир] Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва готовит контакты с американской переговорной группой для обсуждения итогов работы Вашингтона с Киевом и Евросоюзом. Так он прокомментировал информацию о том, что предполагаемая встреча может состояться в Майами.

Дмитрий Песков
Кремль
Москва
Россия
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До праздников или после: когда выгоднее покупать смартфон зимой
Песков высказался о политических качествах Путина
«Вопреки здравому смыслу»: Нарышкин об отношении Украины к плану Трампа
Песков поставил точку в вопросе возращения России в G7
Зеленскому предрекли поражение на выборах
Примаков ответил на сообщения о закрытии Русского дома в Берлине
Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина
Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов
Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом
«Родился царь»: как русский вратарь Сафонов установил мировой рекорд
Туск заявил о «переломе» в вопросе изъятия российских активов
Песков ответил, какие вопросы лидируют на прямой линии с Путиным
«Мы вас будем бомбить»: Лукашенко предупредил оппонентов
IT-эксперт объяснил, почему в России рухнула цена на последний iPhone
«Не только отстранение»: Сырскому предрекли незавидную судьбу
Новогодние праздники с МегаФоном: оператор дарит безлимитный трафик на все
Трое россиян пострадали от новой атаки ВСУ
Родителей устроившего резню подростка «поймали» на выходе из суда
Оборона ВСУ пала: мясорубка в Гуляйполе, наступление ВС России 18 декабря
Раскрыто, почему Сырский остается на посту главкома при провалах на фронте
Дальше
Самое популярное
Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.