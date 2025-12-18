Новый год-2026
18 декабря 2025 в 18:15

Песков раскрыл роль ИИ в работе Кремля

Песков: искусственный интеллект должен помогать человеку, а не работать за него

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Искусственный интеллект, применяемый в том числе для обработки обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, призван помогать людям, а не работать вместо них, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с радио «Маяк». По его словам, с этой задачей ИИ успешно справляется.

Система развивается, и она очень помогает. В этом, собственно и призвание ИИ. <...> Это не цель, чтобы он работал за нас, это невозможно, — подчеркнул представитель Кремля.

Также Песков рассказал, что в Кремле надеются, что искусственный интеллект с 2026 года сможет направлять обращения, озвученные в ходе прямой линии с Путиным, в профильные ведомства. По его словам, уже сейчас нейросети помогли проанализировать вопросы граждан и составить полную картину по 2 млн обращений.

Ранее стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

