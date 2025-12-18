Новый год-2026
Российский город частично остался без отопления в −12 градусов

Авария на теплотрассе в Тюмени оставила без отопления и горячей воды 30 домов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Повреждение теплотрассы в Тюмени привело к тому, что 30 многоквартирных домов лишились теплоснабжения и горячей воды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Это затронуло 18,3 тыс. жителей, включая 3,6 тыс. детей.

Поступило сообщение о повреждении теплотрассы в районе жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 96, к. 2. <…> В результате повреждения теплотрассы от теплоснабжения и горячего водоснабжения отключено 30 МКД (всего 18 298 человек, в том числе 3659 детей), а также восемь прочих построек, — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Тюмени температура воздуха составляет −12 градусов. В ближайшие дни ночные температуры опустятся до −30 градусов.

Ранее в Ставропольском крае из-за аварийной ситуации было временно прекращено водоснабжение примерно для 75 тыс. человек. Так, без воды остались 44 образовательных учреждения, 36 детских садов, 17 санаториев, восемь больниц.

Несколько дней назад в Советском районе Новосибирска 780 домов остались без тепла из-за повреждения теплосети в Институтской зоне Академгородка. Так, 382 здания лишились отопления, а 398 — горячего водоснабжения.

