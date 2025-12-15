Академгородок в российском регионе остался без отопления В Новосибирске 780 домов остались без отопления из-за повреждения сети

В Советском районе Новосибирска 780 домов остались без тепла из-за повреждения теплосети в Институтской зоне Академгородка, пишет «Атас.инфо». Данные карты отключений городских систем ЖКХ показали, что 382 здания лишились отопления, а 398 – горячего водоснабжения.

Батареи начали остывать уже в семь утра, хотя компания «УЭВ» изначально сообщала о плановых отключениях, которые должны были начаться в девять часов, и касались 420 потребителей.

«УЭВ» объяснила ограничение теплоснабжения необходимостью ремонта запорной арматуры в Верхней зоне Академгородка и зоне институтов. Компания подчеркнула, что дефект пока не влияет на работу сетей, но его решили устранить при благоприятных погодных условиях – в Новосибирске 15 декабря температура воздуха составляет 0 градусов. Аварийные работы планируют завершить к 18:00 по местному времени (15:00 мск).

