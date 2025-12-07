В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции

Батареи перестали работать в школах, садах и жилых домах Ангарска из-за аварии на станции, передает Babr Mash. В материале сказано, вышел из строя второй котел на ТЭЦ-9, поэтому в городе введен режим повышенной готовности.

Журналисты отметили, что чинят, мастера обещают закончить работы к 11 декабря. На это время спецы планируют подключать третий котел. Таким образом планируется поднять температуру радиаторов.

