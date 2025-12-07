ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:14

В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции

Батареи перестали работать в школах и садах Ангарска из-за аварии на станции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Батареи перестали работать в школах, садах и жилых домах Ангарска из-за аварии на станции, передает Babr Mash. В материале сказано, вышел из строя второй котел на ТЭЦ-9, поэтому в городе введен режим повышенной готовности.

Журналисты отметили, что чинят, мастера обещают закончить работы к 11 декабря. На это время спецы планируют подключать третий котел. Таким образом планируется поднять температуру радиаторов.

Ранее в подмосковном городе Раменское произошел сбой в электроснабжении. Десятки жилых домов остались без электричества из-за аварии. Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети.

До этого в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам и подключению критически важных объектов к резервным источникам питания. Изначально без света оставались около пяти тысяч жителей Запорожской области.

Тем временем аварийные отключения электроэнергии ввели в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Проблемы с электричеством начались массово 10 октября.

батареи
отопление
Ангарск
аварии
