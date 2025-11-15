Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 17:02

Раскрыты последствия удара ВСУ по Запорожской области

Балицкий: после ударов ВСУ по Запорожью без света остались пять тысяч абонентов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Около пяти тысяч абонентов остались без света в Запорожской области из-за ударов ВСУ по объектам критической инфраструктуры и из-за повреждения подстанции, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале. Он добавил, что энергетики занимаются восстановительными работами для скорейшего восстановления подачи электричества и минимизации последствий атаки.

На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна, всего около пяти тысяч абонентов, — написал Балицкий.

Ранее губернатор сообщал, что в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии. По его информации, аварийные службы сразу приступили к восстановительным работам и подключению критически важных объектов к резервным источникам питания. Причины тогда не назывались.

До этого в результате аварийного отключения высоковольтной линии электропередач в Херсонской области без электричества осталось 10 муниципальных округов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. В зоне отключения оказалось свыше 300 населенных пунктов с общим населением около 200 тысяч человек.

