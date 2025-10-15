Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:28

Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях Украины

В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях аварийно отключили свет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Полтавской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на региональные энергокомпании. Режим ограничений затронул также Днепропетровскую область.

Уточняется, что ввести аварийные графики распорядилась «Укрэнерго». Проблемы с энергоснабжением начались массово 10 октября, затронув Киев и множество других регионов. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала текущую обстановку в энергетике как очень сложную.

Ранее сообщалось, что в Харькове после серии взрывов произошли массовые отключения электроэнергии. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую и Киевскую.

До этого глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина получил повреждения энергетический объект. Чиновник добавил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.

Украина
электроэнергия
отключения
Днепропетровская область
Полтавская область
Кировоградская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Стало известно количество жертв после взрыва на танкере в Индонезии
Телеведущая Моррис рассказала о «невыносимых» последствиях болезни
«Стратегия примитивна»: Медведчук о причине поездки Зеленского в Вашингтон
«Захотели играть в настоящий футбол»: ветеран ЦСКА о матче Россия — Боливия
Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР
Офтальмолог раскрыла, из-за чего возникает компьютерный зрительный синдром
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.