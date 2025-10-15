Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях Украины В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях аварийно отключили свет

В Полтавской и Кировоградской областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на региональные энергокомпании. Режим ограничений затронул также Днепропетровскую область.

Уточняется, что ввести аварийные графики распорядилась «Укрэнерго». Проблемы с энергоснабжением начались массово 10 октября, затронув Киев и множество других регионов. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала текущую обстановку в энергетике как очень сложную.

Ранее сообщалось, что в Харькове после серии взрывов произошли массовые отключения электроэнергии. По словам мэра Игоря Терехова, в Салтовском районе вспыхнул крупный пожар. Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, включая Харьковскую и Киевскую.

До этого глава областной Черниговской администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в районе города Нежина получил повреждения энергетический объект. Чиновник добавил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии.