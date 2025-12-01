День матери
Названа новая цель НАБУ в руководстве Украины

НАБУ ведет расследование о коррупции в отношении главы Госфинмониторинга Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведет расследование возможных коррупционных преступлений при строительстве оборонительных укреплений в отношении главы украинского Госфинмониторинга Филиппа Пронина, пишет «Зеркало недели». Подозрения касаются периода, когда он был главой Полтавской областной администрации с 2023 по 2024 год.

В материале говорится, что украинские компании по договоренности с Прониным направляли своих работников строить укрепления. В обмен фирмы получали статус «критически важных предприятий», который позволяет бронировать сотрудников, освобождая их от воинской обязанности. При этом деньги за строительство этих фортификаций получали третьи лица. Объем хищений может достигать 200 млн гривен (около 367 млн рублей).

Ранее в деле украинского бизнесмена Тимура Миндича появились упоминания пяти депутатов Верховной рады. Они фигурировали в скандальных аудиозаписях Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Как заявили в Центре противодействия коррупции, речь идет о Сергее Нагорняке, Юрии Киселе, Александре Сове, Григории Мамке и Анне Скороход.

