Полтавскую область отключили от единой энергосистемы Украины

В Полтавской области произошло отключение от единой энергосистемы Украины из-за повреждения объектов энергетики в ночь на субботу, 8 ноября, сообщила компания «Полтаваоблэнерго». Там отметили, что «компания потеряла возможность получать электроэнергию из объединенной сети» из-за нарушения электроснабжения.

Также, компания «Центрэнерго» информировала, что на всех государственных ТЭС на Украине остановилась генерация. «Укрэнерго», в свою очередь, сообщило о серии отключений электроэнергии в разных регионах.

Ранее украинская госкомпания «Центрэнерго» информировала, что все государственные тепловые электростанции Украины полностью прекратили работу из-за ударов по энергетической инфраструктуре. Предприятие констатировало остановку генерации, отметив потерю результатов предыдущих восстановительных работ.

Кроме того, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал о прекращении электроснабжения в более чем 500 населенных пунктах государства. По его данным, без электричества остались жители Винницкой и Днепропетровской областей, при этом сроки возобновления энергоснабжения в настоящее время не определены.