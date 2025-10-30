На Украине в ТЦК произошла стрельба В полтавской Кременчуге на территории ТЦК произошла стрельба

Стрельба на территории ТЦК (аналог военкомата на Украине) произошла в Кременчуге Полтавской области, информирует УНИАН. По данным агентства, в результате ЧП пострадали двое. Причины стрельбы не сообщаются.

Официальные ведомства и местные власти ситуацию пока не комментировали. Также неизвестно, есть ли жертвы среди присутствующих на месте происшествия.

На Украине с сотрудниками ТЦК все чаще происходят истории, где насильно мобилизуют граждан или происходят потасовки между мужчинами и военкомами с участием мирных жителей. Так, в Харькове представители центра забрали украинца вместе с собакой.

Ранее стало известно, как сотрудники ТЦК в Киевской области избили насильно мобилизованного мужчину до потери памяти, после чего обманули его мать насчет судьбы сына. Пострадавший попал в реанимацию с многочисленными травмами.

Сотрудники ТЦК также мобилизовали мужчину, когда тот пришел на могилу родственников. Пленный солдат Валерий Янчук рассказал, как его отправили на передовую в ДНР вместе с 60-й бригадой.