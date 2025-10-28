Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:56

На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой

Сотрудники ТЦК на Украине схватили на улице мужчину с собакой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на Украине мобилизовали мужчину вместе с его собакой, сообщило издание «Страна.ua». По его данным, инцидент произошел в Харькове.

На видео, которое опубликовало издание, украинца окружили несколько мужчин в камуфляже, вскоре подъехал микроавтобус. После чего украинца стали силой заталкивать в транспортное средство, взяли на руки его пса и тоже поместили в салон автомобиля.

Ранее в Киевской области разразился скандал из-за кота. Животное забрали себе сотрудники ТЦК. Кадры похищения питомца сняла уличная камера. Возмущенные хозяева потребовали возвращения «мобилизованного» кота. По версии местных каналов, животное на улице украл пьяный сотрудник ТЦК для своего сына.

Позже «мобилизованный» в Киевской области кот возвращен хозяевам после широкой огласки в соцсетях. В Сети появилось фото с питомцем у владелицы на руках.

Также сообщалось, что бригада скорой помощи спасла жизнь случайному прохожему, которого поймали на улице во время рейда ТЦК. Медики помогли девушке помешать насильственной транспортировке ее парня в мобилизационный пункт.

Европа
Украина
ТЦК
мобилизация
