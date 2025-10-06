На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети Украденный сотрудниками ТЦК кот вернулся к хозяевам

«Мобилизованный» в Киевской области кот возвращен хозяевам после широкой огласки в соцсетях, передает «Страна.ua». В Сети появилось фото с питомцем у владелицы на руках.

Женщина, у которой украли кота, поблагодарила всех причастных к возвращению за поддержку. По версии местных каналов, животное на улице украл пьяный сотрудник ТЦК (аналог военкомата) для своего сына.

Ранее в Одессе врачи скорой помощи и случайные прохожие спасли жителя Одессы от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к ответственности. Представители регионального ТЦК заявляют, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и предпринял попытку побега.

До этого оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов начал судиться с ТЦК и полицией. Мужчина был задержан в Тернопольской области, но протокол при этом составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

В конце сентября водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.