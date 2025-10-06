Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 10:45

На Украине «мобилизованного» кота вернули хозяевам после скандала в Сети

Украденный сотрудниками ТЦК кот вернулся к хозяевам

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мобилизованный» в Киевской области кот возвращен хозяевам после широкой огласки в соцсетях, передает «Страна.ua». В Сети появилось фото с питомцем у владелицы на руках.

Женщина, у которой украли кота, поблагодарила всех причастных к возвращению за поддержку. По версии местных каналов, животное на улице украл пьяный сотрудник ТЦК (аналог военкомата) для своего сына.

Ранее в Одессе врачи скорой помощи и случайные прохожие спасли жителя Одессы от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к ответственности. Представители регионального ТЦК заявляют, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и предпринял попытку побега.

До этого оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов начал судиться с ТЦК и полицией. Мужчина был задержан в Тернопольской области, но протокол при этом составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

В конце сентября водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

Украина
ТЦК
коты
хозяева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
В посольстве РФ рассказали о помощи застрявшим на Мадагаскаре россиянам
В России раскрыли «гиен» Европы
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.