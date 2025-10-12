Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 10:39

В районе украинского города поврежден энергообъект

Глава Черниговской ОВА Чаус: в Нежине поврежден энергообъект

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энергетический объект поврежден в районе города Нежина Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии из-за предыдущих повреждений инфраструктуры.

В воскресенье утром власти Одесской области также сообщили о разрушениях в энергетической и газовой инфраструктуре, что привело к новым перебоям в снабжении. Одновременно с этим обесточенной оказалась подконтрольная Киеву часть Донецкой Народной Республики.

Ранее украинская пресса сообщала, что в Киеве на фоне блэкаута случился транспортный коллапс. В столице ввели экстренные меры из-за отключений света. Метро меняет график движения, а таксисты повысили цены на фоне ажиотажного спроса.

До этого стало известно, что Львов на несколько недель останется без отопления из-за острого дефицита газа в городских хранилищах. Мэр Андрей Садовый пояснил, что при необходимых 18 млн куб. м газа в наличии имеется лишь 8 млн куб. м, в связи с чем тепло подадут только в школы и больницы, а жителям рекомендовали найти альтернативные источники обогрева.

Украина
повреждения
электричество
объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солнце выбросило протуберанец совершенно неадекватных размеров
ВС России разбили иностранных наемников под Харьковом
В Польше высказали свое отношение к конфликту с Россией
Чудом выжившие после крушения лодки россиянки всю ночь плыли к берегу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 октября: где сбои в РФ
Стало известно количеств жертв взрыва на американском заводе взрывчатки
Погода в Москве в воскресенье, 12 октября: дождь со снегом и заморозки?
Бойцы ВСУ решились на отважный шаг и были убиты своими же
В одном из крупных городов Украины повреждены объекты энергетики
Любимцы Московского зоопарка переехали в зимние вольеры
В районе украинского города поврежден энергообъект
А вы знаете, как готовится настоящий советский гуляш с подливой?
Экс-помощник главы Пентагона раскрыл, какие планы Запада потерпели крах
В МО Израиля назвали главную задачу после возвращения заложников
Зеленский рассмешил Запад заявлением о ПВО
Мужчина справил нужду на алтарь Святого Петра в Ватикане и попал на видео
Возьмите на карандаш: главные даты для охотников и рыбаков в 2025–2026
Запеченный батат в духовке: идеальный гарнир за 30 минут
«Он так сексуально лысеет»: экс-жена Диброва о разводе Джигана и Самойловой
На Западе раскрыли роль США в ударах по энергоинфраструктуре России
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.