В районе украинского города поврежден энергообъект

Энергетический объект поврежден в районе города Нежина Черниговской области на севере Украины, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в регионе продолжают действовать графики аварийных отключений электроэнергии из-за предыдущих повреждений инфраструктуры.

В воскресенье утром власти Одесской области также сообщили о разрушениях в энергетической и газовой инфраструктуре, что привело к новым перебоям в снабжении. Одновременно с этим обесточенной оказалась подконтрольная Киеву часть Донецкой Народной Республики.

Ранее украинская пресса сообщала, что в Киеве на фоне блэкаута случился транспортный коллапс. В столице ввели экстренные меры из-за отключений света. Метро меняет график движения, а таксисты повысили цены на фоне ажиотажного спроса.

До этого стало известно, что Львов на несколько недель останется без отопления из-за острого дефицита газа в городских хранилищах. Мэр Андрей Садовый пояснил, что при необходимых 18 млн куб. м газа в наличии имеется лишь 8 млн куб. м, в связи с чем тепло подадут только в школы и больницы, а жителям рекомендовали найти альтернативные источники обогрева.