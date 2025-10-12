Под Одессой повреждены важнейшие объекты энергетики В Одесской области повреждены объекты энергетики и газововой инфраструктуры

Объекты газовой и энергетической инфраструктуры повреждены в Одесской области, сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Кроме того, чиновник заявил о возгораниях, которые удалось ликвидировать.

Повреждены объекты газовой инфраструктуры. Возникли пожары, которые спасатели быстро потушили, — написал он.

Ранее в ночь на 6 октября в Одесской области на юге Украины вспыхнул пожар на территории промышленного объекта. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали работники ГСЧС.

До этого в Одессе после атаки беспилотников произошли перебои с подачей электроэнергии. В ряде районов города также наблюдались проблемы с водоснабжением. По данным международной службы NetBlocks, на фоне скачков напряжения возникло резкое снижение уровня интернет-подключения. Местные жители сообщали о сильных взрывах и блэкауте в городе.

Также в Киеве из-за отсутствия света произошел транспортный коллапс. Метрополитен скорректировал расписание, поезда следовали с задержками, а таксисты подняли цены из-за резкого роста числа пассажиров.