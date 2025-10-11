Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов Жители Одессы остались без света и воды после атаки с воздуха

В Одессе после атаки беспилотных летательных аппаратов начались перебои с подачей электроэнергии, сообщило украинское издания «Зеркало недели». В некоторых районах города также нарушено водоснабжение.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks зафиксировала в Одессе на фоне скачков напряжения значительное снижение уровня интернет-подключения. Местные жители в пабликах сообщают о многочисленных прилетах на подстанции и другие объекты и сильном пожаре в городе.

В частности, взрывы прозвучали в микрорайоне Пересыпь, в порту и на ж/д станции Застава 1, где расположена крупная подстанция. Одесситы утверждают, что в городе блэкаут и почти во всех районах нет воды.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. До этого политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

После атак российских военных в ночь на 10 октября на ключевые объекты инфраструктуры аварийные отключения продолжались в ряде регионов на востоке Украины. В Киеве из-за блэкаута случился транспортный коллапс.