10 октября 2025 в 14:06

Кабмин Украины запасается биотуалетами на фоне блэкаута

В здание правительства Украины завезли биотуалеты на фоне блэкаута

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дом Правительства Украины завезли биотуалеты после отключения электроэнергии, сообщает Telegram-канал «Звезда». В столице наблюдаются перебои в подаче электричества и воды. Сотрудники Верховной рады запасаются для депутатов водой в бутылках.

После атак российских военных на ключевые объекты инфраструктуры аварийные отключения продолжаются в ряде регионов на востоке Украины. Администрация Киева утверждает, что привлекла к ликвидации последствий ракетных ударов все службы.

Из-за блэкаута в городе также произошел транспортный коллапс. Метро меняет график движения, составы идут с опозданием, а в поездах наблюдается давка. Таксисты повысили цены на фоне ажиотажного спроса. Поездка с правого на левый берег столицы теперь обходится в тысячу гривен (1960 рублей).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о перебоях со светом в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях после ударов ВС России. До этого политик пригрозил блэкаутом Белгородской и Курской областям.

