В Киеве произошел транспортный коллапс

В Киеве из-за блэкаута случился транспортный коллапс, передает украинское издание «Страна.ua». В столице ввели экстренные меры из-за отключений света. Метро меняет график движения, составы идут с опозданием, а таксисты повысили цены на фоне ажиотажного спроса.

Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили, доехать на правый берег стоит от тысячи гривен (1960 рублей. — NEWS.ru), в метро и наземном транспорте давка. Поезда по зеленой ветке метро ходят только по правому берегу, — пишет издание.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе после взрывов ситуация с электроснабжением остается сложной. Левый берег Киева частично остался без водоснабжения.

С заявлением после взрывов выступил и президент Украины Владимир Зеленский. Политик сообщил, что перебои наблюдаются в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. На ликвидацию последствий ударов и блэкаута подняты все службы.

До этого Зеленский сделал резонансное заявление о Курской и Белгородской областях. Политик пригрозил им блэкаутом. Представитель МИД РФ Мария Захарова заподозрила, что громкое заявление президента было вызвано «передозировкой».